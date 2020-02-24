Лев Лещенко предложил Maruv спеть дуэтом после критики певицы украинцами
Известная украинская певица Maruv ранее и без того подвергалась критике со стороны соотечественников за выступления в России, а после того, как она позволила себе поздравить мужчин с 23 февраля, на нее набросились с новой силой. Поддержать коллегу взялся российский исполнитель Лев Лещенко, предложивший артистке спеть дуэтом.
«Это совершенно потрясающая певица – красивая девушка, которая прекрасно двигается и продуктивно работает. Это уникальное явление в европейской жизни. Мне кажется, она очень профессиональная и стильная, я за ее творчеством уже два года наблюдаю. Мы не знакомы и даже не общались, но если будет желание, я бы с удовольствием спел с ней дуэтом. Пора ей эту родину бросать, раз ее там не воспринимают и гнобят. Пусть едет в Москву, мы здесь поможем. Будет спокойно выступать и заниматься творчеством», - подчеркнул Лев Валерьянович.
Стоит отметить, что 23 февраля Maruv опубликовала на своей страничке в соцсети поздравление мужчин с Днем защитника отечества. В комментариях под этим постом поклонники раскритиковали артистку за то, что она решила поздравить украинцев с несуществующим в их стране праздником. Позднее на произошедшее отреагировали многие российские знаменитости. К примеру, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, и вовсе, оскорбительно высказался в адрес жителей Украины, назвав происходящее в этой стране «идиотизмом».
«Это совершенно потрясающая певица – красивая девушка, которая прекрасно двигается и продуктивно работает. Это уникальное явление в европейской жизни. Мне кажется, она очень профессиональная и стильная, я за ее творчеством уже два года наблюдаю. Мы не знакомы и даже не общались, но если будет желание, я бы с удовольствием спел с ней дуэтом. Пора ей эту родину бросать, раз ее там не воспринимают и гнобят. Пусть едет в Москву, мы здесь поможем. Будет спокойно выступать и заниматься творчеством», - подчеркнул Лев Валерьянович.
Стоит отметить, что 23 февраля Maruv опубликовала на своей страничке в соцсети поздравление мужчин с Днем защитника отечества. В комментариях под этим постом поклонники раскритиковали артистку за то, что она решила поздравить украинцев с несуществующим в их стране праздником. Позднее на произошедшее отреагировали многие российские знаменитости. К примеру, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, и вовсе, оскорбительно высказался в адрес жителей Украины, назвав происходящее в этой стране «идиотизмом».