Названы три лучших российских вездехода с ценой от 1,5 миллионов рублей





Одним из таких транспортных средств оказался ЛЕСНИК-М, который был разработан вологодскими конструкторами. Примечательно, что под крышкой капота этого экземпляра скрывается скромный 1,6-литровый 82-сильный двигатель, который работает в паре с механической коробкой передач. Разработчики протестировали свой вездеход в условиях полного бездорожья, чем неоднократно доказали его функциональность и высокую надежность.Второе место досталось вездеходу под названием VIKING 29031. Главная особенность этой модели заключается в том, что он является еще и амфибией, то есть, с легкостью передвигается не только по земле, но и в воде. Кроме того, в машине присутствует функция изменения дорожного просвета с регулировками в диапазоне от 30 до 60 сантиметров.Замыкает рейтинг модель ШАТУН NEO. Этот вездеход стал достойным конкурентом представленного ранее «Шерпа». ШАТУН NEO оснащен 44-сильным двигателем и механической трансмиссией, демонстрирует рекордную выносливость и прекрасные внедорожные качества.