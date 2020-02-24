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Названы три лучших российских вездехода с ценой от 1,5 миллионов рублей

Вездеходы во все времена пользуются большой популярностью у автолюбителей, особенно если тем приходится часто отправляться за город. Эксперты назвали три лучших вездехода российского производства, которые существенно рознятся со стандартными внедорожниками.

Одним из таких транспортных средств оказался ЛЕСНИК-М, который был разработан вологодскими конструкторами. Примечательно, что под крышкой капота этого экземпляра скрывается скромный 1,6-литровый 82-сильный двигатель, который работает в паре с механической коробкой передач. Разработчики протестировали свой вездеход в условиях полного бездорожья, чем неоднократно доказали его функциональность и высокую надежность.

Второе место досталось вездеходу под названием VIKING 29031. Главная особенность этой модели заключается в том, что он является еще и амфибией, то есть, с легкостью передвигается не только по земле, но и в воде. Кроме того, в машине присутствует функция изменения дорожного просвета с регулировками в диапазоне от 30 до 60 сантиметров.

Замыкает рейтинг модель ШАТУН NEO. Этот вездеход стал достойным конкурентом представленного ранее «Шерпа». ШАТУН NEO оснащен 44-сильным двигателем и механической трансмиссией, демонстрирует рекордную выносливость и прекрасные внедорожные качества.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:27

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