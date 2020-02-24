«Так было всегда»: Пи Дидди перенес четвертую операцию из-за собственной неуклюжести

Причиной новой госпитализации знаменитого артиста стал разрыв сухожилия одной из мышц бедра. Об этом рэпер рассказал своим поклонникам сам, опубликовав короткое видео, снятое в больничной палате, на своей страничке в социальной сети Instagram. «Я очень неуклюжий. Регулярно спотыкаюсь, падаю, попадаю в ямы. Так было всегда. Это уже четвертая операция за последние пару лет. Пора заняться заботой о себе и правильным питанием. Звучит невероятно, но я сделал это с собой совершенно случайно», - подчеркнул музыкант. Всего же, признается певец, за свою жизнь ему довелось перенести десяток операций, в том числе частичную замену колена, а также сложные вмешательства на других частях тела, и каждый раз причиной такого плачевного положения становились несчастные случаи.Стоит отметить, что в 2019 году авторитетное издание Forbes отвело рэперу Пи Дидди девятую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов года. Впрочем, похоже, что даже внушительное состояние в 740 миллионов долларов не помогло артисту избежать неприятностей из-за своей неуклюжести.