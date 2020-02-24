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Опубликовано первое изображение хэтчбека LADA Vesta

Семейство флагманских моделей отечественного автогиганта «АвтоВАЗ» LADA Vesta сейчас представлено универсалом и седаном, а также их кросс-версиями. Кроме того, компания предлагает спортивное исполнение седана под названием LADA Vesta Sport. В Сети недавно появилось первое изображение «Весты» в кузове хэтчбек, созданное дизайнерами.

Судя по опубликованному в Сети фото грядущего автомобиля, LADA Vesta в новом кузове могла бы получить более покатую линию крыши в сравнении с существующими моделями. Несколько иначе на рендере выглядят и фонари автомобиля, даже цельная крышка багажного отсека, которая открывается вместе с задним стеклом по принципу лифтбека, выглядит весьма оригинально. Примерно на те же мысли наталкивает и обновленная форма заднего бампера. Во всех остальных деталях и элементах никаких изменений не наблюдается.

О том, какой могла бы быть цена такого автомобиля, авторы изображения сказать затрудняются. Впрочем, даже на их рендерном изображении модель выглядит вполне жизнеспособной и органичной. К слову, не стоит исключать и факт того, что «АвтоВАЗ» однажды действительно решится на выпуск серийной версии подобной модели.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:55

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