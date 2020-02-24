Redmi K20 Pro больше не будет поступать в продажу





В сообщении о прекращении продаж популярной модели компания выразила благодарность тем 5 миллионам пользователей, которые остановили свой выбор на указанной модели. Отмечается, что производитель и бренд Redmi в течение всего года с момента выделения в отдельное независимое подразделение пытались создавать максимально качественные устройства, которые бы сочетали в себе прекрасные характеристики и хороший дизайн, выпуская максимальное количество высокотехнологичных устройств для удовлетворения актуальных потребностей миллионов пользователей.Кроме того, сообщается, что компания приняла решение прекратить продажи предыдущей флагманской модели довольно оригинальным образом. Производитель в честь прекращения продаж модели собирается отблагодарить всех покупателей этого смартфона, подарив им фирменные чехлы на эту модель. Список стран, в которых будет действовать подобное специальное предложение, Redmi пока не опубликовала. Вероятнее всего, он будет назван позднее.