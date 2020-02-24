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Redmi K20 Pro больше не будет поступать в продажу

Руководство популярной китайской компании Xiaomi объявило о том, что суббренд Redmi официально прекращает продажи флагманской модели Redmi K20 Pro. Напомним, данный смартфон поступил в продажу еще в мае 2019 года.
Redmi K20 Pro больше не будет поступать в продажу

В сообщении о прекращении продаж популярной модели компания выразила благодарность тем 5 миллионам пользователей, которые остановили свой выбор на указанной модели. Отмечается, что производитель и бренд Redmi в течение всего года с момента выделения в отдельное независимое подразделение пытались создавать максимально качественные устройства, которые бы сочетали в себе прекрасные характеристики и хороший дизайн, выпуская максимальное количество высокотехнологичных устройств для удовлетворения актуальных потребностей миллионов пользователей.

Кроме того, сообщается, что компания приняла решение прекратить продажи предыдущей флагманской модели довольно оригинальным образом. Производитель в честь прекращения продаж модели собирается отблагодарить всех покупателей этого смартфона, подарив им фирменные чехлы на эту модель. Список стран, в которых будет действовать подобное специальное предложение, Redmi пока не опубликовала. Вероятнее всего, он будет назван позднее.

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Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:43

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