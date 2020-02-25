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Светлана Бондарчук прокатилась в плацкартном вагоне

Светлана Бондарчук недавно решилась на неожиданный поступок, прокатившись в плацкартном вагоне поезда. Многих пользователей удивил скромный выбор модели в средстве передвижения, которая отправлялась из Суздаля в Москву.

Светлана Бондарчук поделилась фотографией из плацкартного вагона поезда, на которой предстала с венецианской маской. Подобный подход к выбору транспорта организатор московских светских вечеринок назвала "лайфхаком для отведения глаз в общественных местах". Бывшая супруга Федора Бондарчука уже который раз удивляет своих фанатов отказом от роскоши, недавно проехавшись на обычном поезде из Москвы в Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что хотя скромность модели вызвала восхищение у многих пользователей соцсети Instagram, некоторые недоброжелатели оставляли критические замечания и комментарии. К примеру, юзеры шутили о выборе места в плацкарте, который, возможно, мог находится возле туалета. Звучали также вопросы о наличии обязательного атрибута подобного способа передвижения — курицы в фольге и вареных яиц. Кроме прочего, недавно в пресс-службе РЖД сообщали о планах заменить устаревшие стандарты плацкартных вагонов на более габаритные, ширина которых увеличится на 30 см.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 07:00

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