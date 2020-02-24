В Санкт-Петербурге в качестве предупреждающего знака на дороге поставили детскую коляску
В Сети недавно появились снимки, которые запечатлели необычную картину на улице Торжковской в Санкт-Петербурге. Посреди дороги работники дорожных служб установили детскую коляску, которую, предположительно, используют для отметки ремонтного участка.
Петербургские автомобилисты вызвали ажиотаж в соцсетях, публикуя снимки с Торжковской улицы, где расположилась детская коляска посреди проезжей части. Подобный предмет был установлен якобы в качестве "дорожного знака", который должен предупреждать водителей о дорожных работах, которые шли на определенном участке. Один из пользователей Сети выставил фотографию с места происшествия, подписав её таким образом: "Так выглядит знак "Дорожные работы" в новом исполнении на Торжковской. Определенно, не заметить невозможно".
Несмотря на заверения местных жителей о том, что установка коляски была делом рук работников дорожных служб, до сих пор остается загадкой - кто именно поставил её на дорогу. Многие юзеры справедливо отмечали, что этот подход вряд-ли убережет автомобилистов от аварийных ситуаций. Более того, он может послужить причиной ДТП из-за малозаметности в темное время суток и испуга, который вынудит водителя прибегнуть к экстренному торможению, говорят эксперты.
Петербургские автомобилисты вызвали ажиотаж в соцсетях, публикуя снимки с Торжковской улицы, где расположилась детская коляска посреди проезжей части. Подобный предмет был установлен якобы в качестве "дорожного знака", который должен предупреждать водителей о дорожных работах, которые шли на определенном участке. Один из пользователей Сети выставил фотографию с места происшествия, подписав её таким образом: "Так выглядит знак "Дорожные работы" в новом исполнении на Торжковской. Определенно, не заметить невозможно".
Несмотря на заверения местных жителей о том, что установка коляски была делом рук работников дорожных служб, до сих пор остается загадкой - кто именно поставил её на дорогу. Многие юзеры справедливо отмечали, что этот подход вряд-ли убережет автомобилистов от аварийных ситуаций. Более того, он может послужить причиной ДТП из-за малозаметности в темное время суток и испуга, который вынудит водителя прибегнуть к экстренному торможению, говорят эксперты.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:48