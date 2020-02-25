«Приходилось пригибаться»: Эвелина Бледанс рассказала, как рост влияет на отношения с мужчинами

Актриса опубликовала новое фото, на котором позирует в компании Ольги Кабо и Нины Шацкой. В сопроводительной подписи к этому кадру знаменитость назвала подруг «ростовыми девочками». Кроме того, как утверждает сама артистка, ее рост составляет 173 сантиметра, а у ее коллег – еще выше. Именно из-за этого параметра, утверждает Бледанс, у нее неоднократно возникали проблемы в общении с мужчинами. «Иногда, ради партнеров, приходилось даже пригибаться», - отметила она. В конце этой публикации актриса решила поинтересоваться у подписчиц, не сталкивались ли они сами с подобными сложностями.Поклонницы на это обращение отозвались довольно охотно и принялись оставлять в комментариях под публикацией забавные истории из жизни, связанные с разницей в росте. При этом саму Бледанс и ее коллег многие назвали настоящими красотками и прекрасными стройными дамами. «Приятно наблюдать за нестареющими женщинами», - написала одна из поклонниц.