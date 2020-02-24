«Не смог простить»: Журналисты назвали причину редких визитов сына Анастасии Заворотнюк к матери





Не так давно в прессе снова появились сообщения о том, что звезду ситкома «Моя прекрасная няня» в больнице навестила вся ее семья. Впрочем, подобное происходило уже неоднократно, однако сын актрисы – 19-летний Майкл, - навестил ее в больничной палате всего один раз. Как оказалось, у молодого человека есть веские причины для такого поведения. Поговаривают, что сын артистки давно держит на нее обиду из-за того, чтобы она якобы лишила его контакта с отцом, когда ему было всего 6 лет. Майкл был рожден в браке Заворотнюк с предпринимателем Дмитрием Стрюковым, но их семья распалась из-за романа актрисы с партнером по сериалу Сергеем Жигуновым.Как пишет издание «Российский диалог», юный Майкл очень тяжело перенес разрыв в отношениях между родителями, более того, в столь нежном 6-летнем возрасте мальчик нуждался в отце, которого его лишили практически сразу же после развода знаменитости и предпринимателя.