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«Не смог простить»: Журналисты назвали причину редких визитов сына Анастасии Заворотнюк к матери

Недавно стало известно, что 19-летний сын известной российской актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк, которая в последнее время борется с тяжелым онкологическим заболеванием, уже давно не поддерживает связь со знаменитой матерью. Журналисты назвали причину, по которой Майкл перестал общаться с артисткой.
«Не смог простить»: Журналисты назвали причину редких визитов сына Анастасии Заворотнюк к матери

Не так давно в прессе снова появились сообщения о том, что звезду ситкома «Моя прекрасная няня» в больнице навестила вся ее семья. Впрочем, подобное происходило уже неоднократно, однако сын актрисы – 19-летний Майкл, - навестил ее в больничной палате всего один раз. Как оказалось, у молодого человека есть веские причины для такого поведения. Поговаривают, что сын артистки давно держит на нее обиду из-за того, чтобы она якобы лишила его контакта с отцом, когда ему было всего 6 лет. Майкл был рожден в браке Заворотнюк с предпринимателем Дмитрием Стрюковым, но их семья распалась из-за романа актрисы с партнером по сериалу Сергеем Жигуновым.

Как пишет издание «Российский диалог», юный Майкл очень тяжело перенес разрыв в отношениях между родителями, более того, в столь нежном 6-летнем возрасте мальчик нуждался в отце, которого его лишили практически сразу же после развода знаменитости и предпринимателя.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:40

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