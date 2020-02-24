Эксперты рассказали, почему кроссоверу не обязателен полный привод





Сегодня даже самые именитые производители, автомобили которых исторически славятся высокими внедорожными качествами, начали постепенно отходить от «джиперских» традиций. Автомобили постепенно переходят с рамных конструкций на несущий кузов, а постоянный полный привод сменяется подключаемым. Более того, даже неразрезные мосты в задней подвеске внедорожников постепенно меняют на многорычажные конструкции. Кроме того, не стоит на месте и технический прогресс, который давно готов предложить прекрасную альтернативу наличию двух ведущих осей, которая обеспечивается слаженной работой электроники. К примеру, группа компаний Peugeot-Citroen устанавливает в свои модели систему Grip Control, которая прекрасно справляется с большинством сложных дорожных ситуаций. Даже отечественный АвтоВАЗ предлагает нечто подобное в своих Lada. Проще говоря, утверждают эксперты, современная электроника делает полный привод совсем не обязательным атрибутом «проходимого» автомобиля даже в условиях песка, грязи, снега и прочих неприятностей.Как итог, все больше специалистов и водителей начинают понимать, что полный привод перестал быть той автомобильной опцией, за которую нужно обязательно доплатить.