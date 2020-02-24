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Эксперты рассказали, почему кроссоверу не обязателен полный привод

Кроссоверы и внедорожники с системой полного привода всегда стоят дороже. Более того, бытует мнение, что такая приводная формула является обязательной для автомобилей указанного сегмента. Однако, напоминают эксперты, далеко не всегда есть смысл переплачивать.
Эксперты рассказали, почему кроссоверу не обязателен полный привод

Сегодня даже самые именитые производители, автомобили которых исторически славятся высокими внедорожными качествами, начали постепенно отходить от «джиперских» традиций. Автомобили постепенно переходят с рамных конструкций на несущий кузов, а постоянный полный привод сменяется подключаемым. Более того, даже неразрезные мосты в задней подвеске внедорожников постепенно меняют на многорычажные конструкции. Кроме того, не стоит на месте и технический прогресс, который давно готов предложить прекрасную альтернативу наличию двух ведущих осей, которая обеспечивается слаженной работой электроники. К примеру, группа компаний Peugeot-Citroen устанавливает в свои модели систему Grip Control, которая прекрасно справляется с большинством сложных дорожных ситуаций. Даже отечественный АвтоВАЗ предлагает нечто подобное в своих Lada. Проще говоря, утверждают эксперты, современная электроника делает полный привод совсем не обязательным атрибутом «проходимого» автомобиля даже в условиях песка, грязи, снега и прочих неприятностей.

Как итог, все больше специалистов и водителей начинают понимать, что полный привод перестал быть той автомобильной опцией, за которую нужно обязательно доплатить.

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:32

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