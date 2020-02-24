В Нидерландах во время футбольного матча мяч угодил в окно закусочной
Матч между нидерландскими ФК «Херенвен» и «АДО Ден Хааг» отличился необычным инцидентом во время игры. Мяч угодил в окно близлежащей закусочной, перелетев ограждения и рекламные щиты.
Нидерландские СМИ сообщают, что инцидент произошел из-за неудачного паса во время матча 24-го тура Эредивизии между «Херенвеном» и «АДО Ден Хааг». На 72-й минуте при счёте 1:2 хозяевам удалось перехватить инициативу и попытаться провести атаку. Переместившись с правого фланга в центр, игрок решил пробить гол, но мяч пролетел выше ворот, ограждений и даже рекламных щитов, угодив в окно закусочной. Это напугало находившуюся внутри помещения женщину.
Некоторые пользователи Сети отмечали, что место для закусочной было выбрано неудачное, потому вины игрока в случившемся не было. Известно, что после этого происшествия «Херенвен» все же смог сравнять конечный результат и избежать поражения. От неминуемого проигрыша свою команду спас полузащитник Ален Халилович. Напомним, что футбольный клуб "суперфризов" должен сыграть 29 февраля против «Твенте» из города Энсхеде.
Нидерландские СМИ сообщают, что инцидент произошел из-за неудачного паса во время матча 24-го тура Эредивизии между «Херенвеном» и «АДО Ден Хааг». На 72-й минуте при счёте 1:2 хозяевам удалось перехватить инициативу и попытаться провести атаку. Переместившись с правого фланга в центр, игрок решил пробить гол, но мяч пролетел выше ворот, ограждений и даже рекламных щитов, угодив в окно закусочной. Это напугало находившуюся внутри помещения женщину.
Некоторые пользователи Сети отмечали, что место для закусочной было выбрано неудачное, потому вины игрока в случившемся не было. Известно, что после этого происшествия «Херенвен» все же смог сравнять конечный результат и избежать поражения. От неминуемого проигрыша свою команду спас полузащитник Ален Халилович. Напомним, что футбольный клуб "суперфризов" должен сыграть 29 февраля против «Твенте» из города Энсхеде.
Спорт
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:18