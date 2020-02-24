В Нидерландах во время футбольного матча мяч угодил в окно закусочной





Нидерландские СМИ сообщают, что инцидент произошел из-за неудачного паса во время матча 24-го тура Эредивизии между «Херенвеном» и «АДО Ден Хааг». На 72-й минуте при счёте 1:2 хозяевам удалось перехватить инициативу и попытаться провести атаку. Переместившись с правого фланга в центр, игрок решил пробить гол, но мяч пролетел выше ворот, ограждений и даже рекламных щитов, угодив в окно закусочной. Это напугало находившуюся внутри помещения женщину.Некоторые пользователи Сети отмечали, что место для закусочной было выбрано неудачное, потому вины игрока в случившемся не было. Известно, что после этого происшествия «Херенвен» все же смог сравнять конечный результат и избежать поражения. От неминуемого проигрыша свою команду спас полузащитник Ален Халилович. Напомним, что футбольный клуб "суперфризов" должен сыграть 29 февраля против «Твенте» из города Энсхеде.