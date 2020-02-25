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Дочери Алсу Микелла и Сафина устроили фотосессию на морском побережье

Дочь певицы Алсу Микелла на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с фотосессии на морском побережье. Она отправилась туда со своей старшей сестрой Сафиной и отметила, что данные каникулы они заслужили.

На снимках Сафина продемонстрировала тинейджерский образ, который состоял из джинсов и белой футболки, а её сестра выбрала толстовку. Они сфотографировались на фоне красивого восхода солнца. «Каникулы, мы заслужили вас», — прокомментировала Микелла. Стоит отметить, девушки устроили фотосессию без своего младшего брата Рафаэля, которому в 2019 исполнилось 3 года. Родители стараются не показывать его обществу.

«Какое фото. Передаёт атмосферу», «Хорошего настроения, девочки», «Какие красивые девочки!», «Милашки», «Сафина очень похожа на маму», — прокомментировали публикацию подписчики.

Недавно Алсу решила раскрыть подробности ситуации, которая произошла на шоу «Голос. Дети» в 2019 году. В результате голосования её дочь сперва победила в проекте, а потом Первый канал аннулировал результаты голосования. Согласно утверждения певицы, она, как и все, отправляла СМС-сообщения за деньги. Она сообщила, что у неё и в мыслях не было нарушать правила, исполнительница лишь воспользовалась ими в свою пользу. Алла Пугачева и Светлана Лобода выразили слова поддержки Микелле в связи со сложившейся ситуацией. Лариса Рубальская в эфире одной из программ заявила, что девочка очень одаренная.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 01:00

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