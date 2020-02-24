«Я доволен»: Александр Карамнов из «Брата-2» переехал с дочками в Крым





По словам самого Карамнова, в Москве он в последнее время бывает редко, поскольку переехал в Крым. Как оказалось, актер с семьей приобрел в Казантипе дом, где сейчас и проживает. И, несмотря на то, что этот переезд однозначно отразился на актерской карьере Александра Карамнова, сам он, похоже, всем доволен. «Рядом Азов, Керчь и до черноморского берега недалеко. Мы прежде в Крыму только снимали жилье, но теперь решили осесть здесь окончательно. Я доволен», - подчеркнул артист. При этом, есть на полуострове и некоторые моменты, к которым Карамнов относится не так позитивно. Так, по его словам, цены в Республике не намного ниже, чем в столице.«Зато овощи, фрукты и все остальное свое. Уже в марте у нас потеплеет, даже сейчас иногда выходит солнце и воздух чистый, не такой как в Москве. Дети могут сами допоздна гулять, а мы за них не волнуемся, разве что старшая дочь уже живет своей жизнью, а вот младшая постоянно с нами», - отметил актер. Кроме того, как добавил артист, возможности сняться в новом проекте его крымская жизнь помешать не должна, тем более, что до Москвы из региона добираться на самолете можно всего за несколько часов.