Меган Маркл запланировала «секретные» визиты в Великобританию





Меган Маркл до момента окончательного завершения своих королевских обязанностей, которое произойдет 1 апреля, запланировала несколько частных встреч в Великобритании. 5 марта герцогиня Сассекская посетит Фонд Endeavour, а 7 марта - музыкальный фестиваль Mountbatten. Эти визиты, предположительно, будут связаны с вручением наград. Бывшая американская актриса появится на мероприятиях, посвященных празднованию Международного женского дня 8 марта и Дня Содружества - 9 марта. Как сообщает источник, информация об этих «секретных» визитах, скорее всего, будет опубликована в социальных сетях. Некоторые из королевских наблюдателей предполагали посещение супругой принца Гарри 7 марта мероприятия British Vogue с Сальмой Хайек, посвященного выпуску журнала «Силы для перемен». Несмотря на то, что главный редактор издания Эдвард Эннинфул в социальных сетях заявил о присутствии Меган Маркл, источник уверяет, что на этой встрече она не появится.Британский журналист и телеведущий Пирс Морган назвал поведение Меган Маркл и принца Гарри «ошеломляющим неуважением к королеве». Его высказывание связано с несогласием герцогов Сассекских с требованиями Елизаветы ІІ о невозможности использования их титулов в коммерческих целях.