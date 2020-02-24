Потом не хватит денег: Экономист Никита Масленников посоветовал россиянам заняться здоровьем и важными покупками уже сейчас





По словам эксперта, уже в 2021 году вероятность мирового экономического кризиса будет составлять примерно 50%. «Произойдет это в любом случае, вопрос лишь в том, когда именно. Никто не отменял мировой экономический цикл, а ему, по всем существующим срокам и нормам, уже пора случиться», - отмечает он. Также Масленников добавил, что на момент наступления кризиса может в какой-то степени повлиять и ситуация, сложившаяся вокруг нового коронавируса. «Предположим, если пик заболеваемости будет зафиксирован в апреле-мае, то кризис может наступить уже с первых дней 2021 года. Если же в феврале болезнь удастся победить, то дата наступления кризиса будет сдвинута ближе к середине года», - утверждает экономист.Кроме того, по словам специалиста, существует также 20-процентная вероятность того, что кризис случится уже в текущем году, и спровоцировать его снова-таки может именно коронавирус. Наконец, в сложившихся обстоятельствах Масленников советует россиянам не откладывать важные покупки и заняться ими прямо сейчас, поскольку в будущем цены начнут расти. «Валюту или какие-то долговременные вещи лучше всего покупать сейчас. Можно также поправить здоровье, поскольку потом может не хватить денег», - утверждает он.