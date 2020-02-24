Рита Дакота выступила на сцене с травмированной ногой

29-летняя Рита Дакота начала активно развивать свою сольную карьеру с 2015 года после участия в шоу «Главная сцена» на канале «Россия-1». Певица активно гастролирует по городам РФ и регулярно выпускает новые хиты. Вчера, 23 февраля, на одноименном концерте в ТРК «Вегас» исполнительница выступила несмотря на неприятный инцидент, который случился накануне.В stories своего блога в Instagram Рита Дакота продемонстрировала плойку, из-за которой травмировала ногу. По словам певицы, за несколько часов до выхода на сцену она споткнулась об накаленный прибор, принадлежащий стилисту. В результате неприятной случайности она сильно обожгла палец и прокомментировала: «У меня такой волдырь… Как мне теперь петь?»Все же, исполнительница не растерялась и выступила, как и было запланировано. Позднее она опубликовала в своем профиле пост с вопросом, не было ли заметно на сцене, что она немного хромала. Однако, судя по дальнейшим stories, на которых Рита Дакота уверенно стоит на ногах и больше не вспоминает о травме, большинство поклонников предположили, что «все обошлось».