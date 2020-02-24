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Певица Валерия станцевала в гримерке под песню Пелагеи

Несмотря на 51-летний возраст, певица Валерия не стесняется хвастаться своей фигурой, о чем говорит недавняя публикация в соцсетях. Исполнительница поделилась видеороликом из гримерки, на котором станцевала под песню Пелагеи «Валенки».

Певица Валерия удивила поклонников перед выходом на сцену Кремлевского дворца, выставив новый пост на веб-платформе Instagram. На кадрах видно, как поп-звезда слушает знаменитую песню «Валенки» в исполнении Пелагеи и пускается в пляс. При этом, знаменитость не успела переодеться для мероприятия, поэтому танцевала в черной майке и брюках-бананах. Радость от песни прервал ее муж Иосиф Пригожин, который неожиданно вошел в гримерку.

Свой танец Валерия позднее объяснила подобным образом: «Так долго ждала выступления, что ничего не оставалось, как начать себя развлекать». В то же время поклонники знаменитости в соцсетях оставляли восторженные комментарии по поводу подтянутой фигуры кумира. Также артистка не боится экспериментировать с образом, появляясь в смелых мини, и ходит на высоких каблуках. Даже в обычной жизни она предпочитает подчеркивать стройное тело.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 23:00

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