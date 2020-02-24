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Американский сенатор признался, что потратил 8600 долларов на чизкейки

Лидер Демократической партии в Сенате американского Конгресса Чак Шумер недавно заявил, что чувствует вину, поскольку потратил более 8600 долларов в течение семи лет на оплату чизкейков. Такие данные приводит местный телеканал CNN.
Американский сенатор признался, что потратил 8600 долларов на чизкейки

Как оказалось, в период с 2009 по 2016 годы команда сенатора оплачивала нью-йоркскому ресторану Junior's счета в размере от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. Общая же сумма, которая была выплачена заведению, составила 8 638 долларов США, что эквивалентно примерно 560 тысячам российских рублей. По признанию самого Чака Шумера, указанная сумма была потрачена им на оплату «вкуснейших чизкейков». Впрочем, сенатор не употреблял все эти десерты самостоятельно, а лишь использовал их в качестве презентов. «Каюсь. Мне очень нравятся их чизкейки», - заявил он.

Примечательно, что речь идет о ресторане, который давно известен даже за пределами Нью-Йорка. К примеру, ранее это заведение провозгласило себя «Самым сказочным чизкейком на планете».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:55

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