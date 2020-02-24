Американский сенатор признался, что потратил 8600 долларов на чизкейки





Как оказалось, в период с 2009 по 2016 годы команда сенатора оплачивала нью-йоркскому ресторану Junior's счета в размере от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. Общая же сумма, которая была выплачена заведению, составила 8 638 долларов США, что эквивалентно примерно 560 тысячам российских рублей. По признанию самого Чака Шумера, указанная сумма была потрачена им на оплату «вкуснейших чизкейков». Впрочем, сенатор не употреблял все эти десерты самостоятельно, а лишь использовал их в качестве презентов. «Каюсь. Мне очень нравятся их чизкейки», - заявил он.Примечательно, что речь идет о ресторане, который давно известен даже за пределами Нью-Йорка. К примеру, ранее это заведение провозгласило себя «Самым сказочным чизкейком на планете».