Китайские ученые выяснили, что словарный запас дети перенимают от отцов
Ученые из Лаборатории современной антропологии в университете Фудань в Шанхае провели исследование в рамках научной работы о словарном запасе ребенка. Они выяснили, что лексические и лингвистические способности дети перенимают именно от отцов.
Для подробного анализа команда научных сотрудников под руководством Менгана Жанга провела лингво-генетический анализ 34 современных индоевропейских популяций. Целью исследования было изучение лингвистических и генетических связей ребенка с его родителями по отдельности. Свою работу они начали с наблюдения за внутриутробными малышами и их реакциями на слова и звуки извне.
Как выяснилось, еще нерождённый ребенок способен различать голоса разных людей и даже язык, на котором произносятся фразы. Согласно зафиксированным данным, внутриутробный плод может распознавать до 800 слов, что подтверждает научность уникального запоминания детей после рождения нескольких языков одновременно. В результате всей научной работы ученые подытожили, что ребенок перенимает на генетическом уровне лексические и лингвистические способности от отца, а фонетику, дикцию и артикуляцию от матери.
Для подробного анализа команда научных сотрудников под руководством Менгана Жанга провела лингво-генетический анализ 34 современных индоевропейских популяций. Целью исследования было изучение лингвистических и генетических связей ребенка с его родителями по отдельности. Свою работу они начали с наблюдения за внутриутробными малышами и их реакциями на слова и звуки извне.
Как выяснилось, еще нерождённый ребенок способен различать голоса разных людей и даже язык, на котором произносятся фразы. Согласно зафиксированным данным, внутриутробный плод может распознавать до 800 слов, что подтверждает научность уникального запоминания детей после рождения нескольких языков одновременно. В результате всей научной работы ученые подытожили, что ребенок перенимает на генетическом уровне лексические и лингвистические способности от отца, а фонетику, дикцию и артикуляцию от матери.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 22:00