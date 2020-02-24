Китайские ученые выяснили, что словарный запас дети перенимают от отцов





Для подробного анализа команда научных сотрудников под руководством Менгана Жанга провела лингво-генетический анализ 34 современных индоевропейских популяций. Целью исследования было изучение лингвистических и генетических связей ребенка с его родителями по отдельности. Свою работу они начали с наблюдения за внутриутробными малышами и их реакциями на слова и звуки извне.Как выяснилось, еще нерождённый ребенок способен различать голоса разных людей и даже язык, на котором произносятся фразы. Согласно зафиксированным данным, внутриутробный плод может распознавать до 800 слов, что подтверждает научность уникального запоминания детей после рождения нескольких языков одновременно. В результате всей научной работы ученые подытожили, что ребенок перенимает на генетическом уровне лексические и лингвистические способности от отца, а фонетику, дикцию и артикуляцию от матери.