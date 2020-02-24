Медики рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток





Исследователи из Падуанского университета в Италии решили определить, влияет ли потеря веса на снижение частоты и интенсивности головных болей. Предыдущие данные указывали, что люди с избыточным весом страдают от разнообразных неприятных ощущений в этой части тела, мигрени и метеозависимости. При этом, была найдена корреляция между похудением и снижением тяжести болей. К подобному выводу ученые пришли после серии 10 экспериментов, в которых участвовали 473 испытуемых.Добровольцы сообщали о существенном улучшении самочувствия после потери лишних килограммов, а боли становились менее выраженными. Также потеря веса благоприятно сказалась на психологическом состоянии и поведенческих чертах участников исследования. Автор проекта говорит, что люди без значимых патологий могут избавиться от головной боли, если займутся физическими упражнениями и наладят собственную диету. Стоит отметить, что механизм подобного явления остается загадкой для ученых.