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Медики рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток

Периодические головные боли вынуждают многих россиян прибегать к таблеткам, которые обладают множеством побочных действий. Медики рассказали, как избавиться от неприятных ощущений без приема препаратов.

Исследователи из Падуанского университета в Италии решили определить, влияет ли потеря веса на снижение частоты и интенсивности головных болей. Предыдущие данные указывали, что люди с избыточным весом страдают от разнообразных неприятных ощущений в этой части тела, мигрени и метеозависимости. При этом, была найдена корреляция между похудением и снижением тяжести болей. К подобному выводу ученые пришли после серии 10 экспериментов, в которых участвовали 473 испытуемых.

Добровольцы сообщали о существенном улучшении самочувствия после потери лишних килограммов, а боли становились менее выраженными. Также потеря веса благоприятно сказалась на психологическом состоянии и поведенческих чертах участников исследования. Автор проекта говорит, что люди без значимых патологий могут избавиться от головной боли, если займутся физическими упражнениями и наладят собственную диету. Стоит отметить, что механизм подобного явления остается загадкой для ученых.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:40

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