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Назван ТОП-5 автомобилей из культовых советских фильмов

Автомобильный мир многогранен и является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека. Автомобили даже могут считаться человеку коллегами по съемочной площадке, поскольку стали центральными персонажами некоторых фильмов. Российские журналисты вспомнили о пяти самых известных машинах из культовых фильмов времен СССР.
Назван ТОП-5 автомобилей из культовых советских фильмов

Так, первую строчку в рейтинге кинолегенд из автомобильного мира эксперты отдали модели Adler Trumpf Junior, сыгравшей важную роль в комедии «Кавказская пленница». Прекрасная актерская работа, уникальный подбор артистов и замечательный сценарий – все это сделало фильм настолько популярным среди миллионов жителей страны. Разумеется, свою лепту внесло и внимание к деталям. Одной из них и стал Adler Trumpf Junior, который, к слову, был личным автомобилем Юрия Никулина. Впрочем, распознать в этом автомобиле реальную модель было довольно сложно, ведь перед съемкам его избавили от всех надписей. Более того, появление на капоте машины характерного для ГАЗа оленя могло и вовсе запутать зрителя. Серебро досталось компактной малолитражке СМЗ С-3А – той самой легендарной «инвалидке» из фильма «Операция Ы». Примечательно, что после выхода фильма на экраны за этой машиной закрепилось народное прозвище «Моргуновка». Почетное третье место занимает ГАЗ-21 «Волга» сыгравший немаловажную сюжетную роль в картине «Берегись автомобиля». После трюков, исполненных на этой модели в фильме, и без того культовая «Волга» только прибавила в значимости.

Упомянули авторы рейтинга и ЗИС-8 из детектива под названием «Место встречи изменить нельзя». В самой картине этот автомобиль получил прозвище «Фердинанд». Кузов этого автобуса, напомним, изготавливался из дерева. Замыкают рейтинг Москвич-412 и ВАЗ-2103, которые были удачно вплетены в события комедийного фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».

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Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:20

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