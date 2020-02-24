"Самый крутой папа": Полина Гагарина поздравила мужа Дмитрия Исхакова с 42-летием

Полина Гагарина в поздравительном посте назвала Дмитрия Исхакова "хмурым мужем". Исполнительница отметила, что самое главное, чтобы ее супруг был здоров. Полина Гагарина заявила, что считает Дмитрия Исхакова самым крутым отцом, фотографом и мужем. Также известная певица написала: "Как хорошо, что в нашей семье с чувством юмора все в порядке, так держать".В конце Полина Гагарина призвала подписчиков поздравить ее возлюбленного с 42-летием. Одной из первых Дмитрия Исхакова поздравила жена Олега Газманова Марина, которая написала, что любит всю их талантливую семью. Пользователи Сети пожелали имениннику творческих успехов и много приятных моментов в жизни. За несколько минут публикация набрала почти 40 000 лайков.