Певица Граймс стала прототипом персонажа видеоигры Cyberpunk 2077





С возрастанием популярности видеоигр и улучшением технологий все больше знаменитостей и певцов приобщаются к созданию видеоигр. Некоторые из них не только озвучивают персонажей, но и становятся вдохновением для них. Одним из самых нашумевших элементов Cyberpunk 2077 является наличие Киану Ривза в качестве ключевой личности. Теперь же появилась информация о том, что возлюбленная Илона Маска и британская поп-исполнительница Граймс тоже подарит свой голос и облик для этого проекта.Канадской исполнительнице досталась роль артистки Лиззи Виззи, у которой будет полностью роботизированное тело. Граймс рассказала в эксклюзивном интервью иностранному изданию, что история персонажа будет довольно трагической: вымышленная певица по сюжету игры погибла, но с помощью современных технологий её вернули к жизни. Что касается Cyberpunk 2077, то её выход намечен на 16 апреля 2020 года. Немногие люди, приобщенные к созданию игры, описывают её как "величайший арт-перформанс, когда-либо созданный".