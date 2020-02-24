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Певица Граймс стала прототипом персонажа видеоигры Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 является одной из самых долгожданных видеоигр, в создании которой ранее принимал участие голливудский актер Киану Ривз. Теперь и канадская певица Граймс стала прототипом персонажа будущего тайтла в жанре Action/RPG с открытым миром.

С возрастанием популярности видеоигр и улучшением технологий все больше знаменитостей и певцов приобщаются к созданию видеоигр. Некоторые из них не только озвучивают персонажей, но и становятся вдохновением для них. Одним из самых нашумевших элементов Cyberpunk 2077 является наличие Киану Ривза в качестве ключевой личности. Теперь же появилась информация о том, что возлюбленная Илона Маска и британская поп-исполнительница Граймс тоже подарит свой голос и облик для этого проекта.

Канадской исполнительнице досталась роль артистки Лиззи Виззи, у которой будет полностью роботизированное тело. Граймс рассказала в эксклюзивном интервью иностранному изданию, что история персонажа будет довольно трагической: вымышленная певица по сюжету игры погибла, но с помощью современных технологий её вернули к жизни. Что касается Cyberpunk 2077, то её выход намечен на 16 апреля 2020 года. Немногие люди, приобщенные к созданию игры, описывают её как "величайший арт-перформанс, когда-либо созданный".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:30

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