АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Назван ТОП-10 самых необъяснимых открытий в науке

Специалисты назвали 10 самых таинственных открытий в науке. Данные находки до сих пор остаются загадкой для всего человечества.
Назван ТОП-10 самых необъяснимых открытий в науке

Искусственный архипелаг под названием Нан-Мадол занял первое место. Он состоит из группы островов, которые соединены каналами. Возникновение Нан-Мадола датируется приблизительно 1200–1500 годами нашей эры. Исследователи предполагают, что сооружения возводились ежедневно около 300 лет.

Далее идет найденная в 1932 мумия, рост которой составлял около 40 см. Предполагается, что это могло быть тело 65-летней женщины, которая могла относиться к «маленьким людям» из рассказов американских индейцев.

Багдадская батарея состоит из 3 археологических артефактов, высотой 14 см, которые были обнаружены вместе. В сосуде находился железный стержень и медный цилиндр. По предположениям, в древности эта находка использовалась в качестве батарейки, накапливая энергию.

В 9 египетских мумиях был найден табак, который открыли спустя 2 000 после их погребения, а рукопись Войнича — это 240 страниц кодекса, написанного примерно в XV веке. Автор этого текста и язык, на котором он написан, до сих пор не известны.

В 1901 году с древнего затонувшего судна был поднят предмет, который получил название Антикитерский механизм. Прибор с циферблатом и стрелками был сознан примерно 2 000 лет назад.

В 1996 году в провинции Цинхай на горе Байгуншань обнаружили трубы из метала, возраст которых примерно 5 000 лет. Особенность их заключается в том, что после проведения микроструктурного анализа выяснилось, что к их созданию не причастен человек.

Каменные шары Коста-Рики впервые упомянули в XIX веке, но их точный возраст не определён до сих пор. Более того, остается загадкой технология создания таких скульптур, учитывая размер, массу и симметрию.

Железная колонна в Дели более чем за 1 600 лет не покрылась ржавчиной, а специалисты так и не разгадали историю ее создания.

Приблизительно в 900–1600 годах в мусульманских странах использовали для создания оружия дамасскую сталь, которая была чрезвычайно твёрдой и прочной. Метод производства был закрыт примерно в начале 1 600 года. Попытки многих народов сделать дамасскую сталь так ни к чему не привели.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:02

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликовано первое изображение хэтчбека LADA…
В Санкт-Петербурге в качестве предупреждающего знака на дороге поставили детскую…
«Не смог простить»: Журналисты назвали причину редких визитов сына Анастасии Заворотнюк к…
Эксперты рассказали, почему кроссоверу не обязателен полный…
«Я доволен»: Александр Карамнов из «Брата-2» переехал с дочками в…
В Нидерландах во время футбольного матча мяч угодил в окно…
Меган Маркл запланировала «секретные» визиты в…
Назван ТОП-10 самых необъяснимых открытий в…
Американский сенатор признался, что потратил 8600 долларов на…
Роза Сябитова не будет участвовать в политическом движении…
Медики рассказали, как избавиться от головной боли без…
Похищенный в Ливии социолог отмечает свой день рождения в…
Врачи из Израиля отказались оперировать Нину…
Назван ТОП-5 автомобилей из культовых советских…
Потом не хватит денег: Экономист Никита Масленников посоветовал россиянам заняться здоровьем и важными покупками уже…
Рита Дакота выступила на сцене с травмированной…
Минздрав РФ предлагает выпекать хлеб с добавлением йодированной…
Принц Уильям успел дать обещание своей матери принцессе Диане перед ее…
iPad Pro 2020 хотят оснастить квадратной камерой в стиле iPhone…
Назван ТОП-10 самых дорогих реквизитов в истории мирового…
Компания Anglo American разрабатывает работающий на водородном топливе грузовик массой 290…
Внуки Валентина Юдашкина повеселились на дне рождения дочки певицы…
Сенатор Константин Косачев назвал причину разногласий между Киевом и…
"Пусть облетают тебя стороной ядовитые стрелы": Певица Валерия поздравила Любовь Успенскую с…
Ученые: Употребление йогурта снижает риск развития аденом в кишечнике у…
Анфиса Чехова об обвинивших ее в пошлости хейтерах: "Людей возмущает то, что есть в них…
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали фото 2-летней…
Ученые назвали 5 наиболее опасных инфекционных…
Просмотреть все новости