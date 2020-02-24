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Ученые назвали 5 наиболее опасных инфекционных заболеваний

Ученые назвали 5 наиболее опасных инфекционных заболеваний. Специалисты отнесли к ним коронавирус, оспу, малярию, чуму и грипп.

Коронавирус является новым штаммом вируса, появившимся в китайской провинции Ухань в декабре 2019 года. Несмотря на недавнее обнаружение, вирус быстро распространился в Китае и по всему миру. Коронавирусы - это большое количество вирусов, которые приводят к респираторным заболеваниям. Оспа, вызывающая поражения кожи, возникла в Индии или Египте около 3000 лет назад. Это заболевание повлекло смерть трети инфицированных, а у выживших остались шрамы и слепота. После 10-летней вакцинации болезнь удалось полностью ликвидировать. В отличие от оспы, чума, которую вызывают бактерии блох, не устранена до этого времени. Антибиотики, разработанные в 1940-х годах, способны лечить это заболевание, однако смертность, по данным Всемирной организации здравоохранения, может составлять до 60%.

Малярия очень распространена в Африке, однако присутствует и на других континентах. Паразит, который переносится комарами, сначала вызывает лихорадку, озноб, а позже и серьезные осложнения. По информации ВОЗ, грипп становится причиной тяжелых заболеваний от 3 до 5 миллионов случаев. Ежегодно во всем мире регистрируется от 250 000 до 500 000 смертей от этого вируса. В последние годы стало известно, что некоторые вирусы могут распространяться между животными.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:38

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