В Омске расследуют причины гибели молодого человека
В Омске правоохранительные органы расследуют причины гибели молодого человека. Сообщается, что очевидцы обнаружили его с травмами, которые характерны для падения с высоты.
По словам сотрудников Следственного комитета, 23 февраля возле одной из многоэтажек г. Омск было обнаружено тело молодого мужчины. Согласно предварительным данным, он мог выпасть из окна 8 этажа жилого дома. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и наряд полиции. В настоящее время ожидаются результаты судмедэкспертизы. На данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых станут ясны точные причины смерти молодого человека и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что продавщица мяса сломала челюсть жителю Омска, которого заподозрила в краже средств с банковской карты. Дело по данному происшествию рассмотрит Ленинский районный суд.
По словам сотрудников Следственного комитета, 23 февраля возле одной из многоэтажек г. Омск было обнаружено тело молодого мужчины. Согласно предварительным данным, он мог выпасть из окна 8 этажа жилого дома. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и наряд полиции. В настоящее время ожидаются результаты судмедэкспертизы. На данный момент проводятся следственные действия, в ходе которых станут ясны точные причины смерти молодого человека и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее стало известно, что продавщица мяса сломала челюсть жителю Омска, которого заподозрила в краже средств с банковской карты. Дело по данному происшествию рассмотрит Ленинский районный суд.
Происшествия
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:38