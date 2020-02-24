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Назван ТОП-7 лучших компактных пикапов 2020 года

Специалисты издания U.S.Nerws составили список лучших компактных пикапов 2020 года. Как оказалось, лидером рейтинга в нынешнем году стала модель Honda Ridgeline, поскольку экспертам не удалось отыскать в ней каких-то очевидных недостатков.
Назван ТОП-7 лучших компактных пикапов 2020 года

Так, одна из отличительных особенностей лидера рейтинга лучших компактных пикапов 2020 года, по словам авторов, заключается в комфортной езде и отличном интерьере. К достоинствам Honda Ridgeline эксперты также отнесли довольно богатый перечень активных систем безопасности, а ее единственным недостатком признали тот факт, что обновление модели не привнесло в ее внешность каких-либо заметных изменений. На втором месте расположился американский Ford Ranger. Отмечается, что турбированный двигатель этой модели позволяет водителю испытывать уверенность в любой дорожной ситуации и легко справляться с управлением транспортным средством даже на сложных дорожных участках. Кроме того, Ford Ranger отметили и за одну из самых лучших мультимедийных систем в своем рыночном сегменте.

Тройку лидеров замыкает еще один представитель американского автопрома – пикап GMC Canyon. Помимо приятного интерьера, впрочем, специалисты не выделяют эту модель ничем. Более того, отмечается, что на фоне ряда конкурентов GMC Canyon отличается не совсем удобными сиденьями, а также не может похвастать высокими результатами краш-тестов. Также в число лидеров вошли пикапы Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Nissan Frontier и Jeep Gladiator.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:15

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