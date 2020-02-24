Посол Китая опроверг слухи об искусственном происхождении коронавируса





Ситуация вокруг эпидемии коронавируса COVID-19 в КНР вызвала большое количество маргинальных теорий, среди которых звучали предположения об искусственной природе патогена. На недавней пресс-конференции для отечественных СМИ посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй назвал ложными подобные вести и сообщил, что угрозы повторного заражения так же не существует. Кроме прочего, сейчас в Ухане находятся 44 российских студента, которые отказались от эвакуации на родину. Поэтому китайское правительство организовало все необходимые меры для безопасности этих граждан.На данный момент в Китае продолжается вспышка коронавируса нового типа. Количество инфицированных достигло 70 тыс. человек, а летальных случаев зарегистрировано порядка 2,5 тыс. По мнению Чжан Ханьхуэя, предыдущая версия о возникновении вируса на рынке в Ухане является маловероятной. Дипломат считает, что очаг инфекции следует искать в другом месте, а пока нужно выяснить - от какого именно животного патоген передался человеку. Предварительные исследования показали взаимосвязь между мясом летучих мышей и первым случаем заражения.