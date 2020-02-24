"Даришь носки – не жди бриллиантов": Ксения Собчак дала женщинам совет

«Девочки! Запоминаем правило номер один: даря на 23 февраля носки, не ждите на 8 марта бриллиантов», - написала Ксения.







Многие подписчицы были не согласны с подходом теледивы к этому вопросу. Девушки оправдывали подобные подарки невысокой стоимостью и объясняли их проявлением нежности и материнских чувств.Представители сильной половины человечества оценили такой совет крайне положительно. Они сообщили, что долго смеялись, но в целом согласились с автором совета.Раньше социологи сообщали, что на 23 февраля чаще всего мужчинам дарят именно носки. В этом году за несколько дней до праздника продажи носков в России подскочили в четыре раза. Также среди популярных подарков нижнее бельё, рубашки и всевозможные бритвенные принадлежности. Замыкают рейтинг популярных подарков визитницы, галстуки и кошельки. Самыми же необычными подарками для мужчин стали фитнес-браслеты, подписки на различные сервисы, растения и домашние животные.