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"Даришь носки – не жди бриллиантов": Ксения Собчак дала женщинам совет

Известная журналистка и ведущая собственного шоу на «Первом канале» Ксения Собчак дала совет девушкам на своей странице в социальной сети Instagram, какой подарок стоит выбирать молодому человеку на День защитника Отечества.

"Даришь носки – не жди бриллиантов": Ксения Собчак дала женщинам совет

«Девочки! Запоминаем правило номер один: даря на 23 февраля носки, не ждите на 8 марта бриллиантов», - написала Ксения.

Многие подписчицы были не согласны с подходом теледивы к этому вопросу. Девушки оправдывали подобные подарки невысокой стоимостью и объясняли их проявлением нежности и материнских чувств.

Представители сильной половины человечества оценили такой совет крайне положительно. Они сообщили, что долго смеялись, но в целом согласились с автором совета.


Раньше социологи сообщали, что на 23 февраля чаще всего мужчинам дарят именно носки. В этом году за несколько дней до праздника продажи носков в России подскочили в четыре раза. Также среди популярных подарков нижнее бельё, рубашки и всевозможные бритвенные принадлежности. Замыкают рейтинг популярных подарков визитницы, галстуки и кошельки. Самыми же необычными подарками для мужчин стали фитнес-браслеты, подписки на различные сервисы, растения и домашние животные.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:43

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