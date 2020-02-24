ТОП-5 звезд, которые пострадали от неудачной пластической операции
Голливудские и отечественные звезды шоу-бизнеса нередко прибегают к пластической хирургии для сохранения молодости и красоты. Однако некоторые известные женщины только пострадали от многочисленных операций и преобразились до неузнаваемости.
39-летняя Мария Малиновская хотела исправить форму верхней в губы, а в результате только усугубила ситуацию. Модель и телеведущая старается скрыть недостатки с помощью профессионального макияжа, однако поклонники отмечают, что «косметика не сильно помогает».
Героиня легендарной кинокартины «Москва слезам не верит» Вера Алентова прибегла к пластическим операциям еще в 90-е годы прошлого века. Молодую актрису не устраивал только овал ее лица, однако после первого пластического вмешательства она не остановилась и продолжила «улучшать» себя.
Бывшая «Мисс Вселенная» и популярная телеведущая Оксана Фёдорова всегда привлекала внимание своей естественной красотой. Однако модель решила, что ей необходимо откорректировать форму носа и губ, что «испортило ее внешность», по мнению поклонников.
Певица Маша Распутина настолько увлекается пластическими операциями, что многие фанаты не помнят ее с натуральной красотой. Также Елена Проклова в свое время изменила форму губ, что возмутило наблюдательных зрителей и коллег, хотя актрису кино ее изменения вовсе не смущают и она довольна собой.
39-летняя Мария Малиновская хотела исправить форму верхней в губы, а в результате только усугубила ситуацию. Модель и телеведущая старается скрыть недостатки с помощью профессионального макияжа, однако поклонники отмечают, что «косметика не сильно помогает».
Героиня легендарной кинокартины «Москва слезам не верит» Вера Алентова прибегла к пластическим операциям еще в 90-е годы прошлого века. Молодую актрису не устраивал только овал ее лица, однако после первого пластического вмешательства она не остановилась и продолжила «улучшать» себя.
Бывшая «Мисс Вселенная» и популярная телеведущая Оксана Фёдорова всегда привлекала внимание своей естественной красотой. Однако модель решила, что ей необходимо откорректировать форму носа и губ, что «испортило ее внешность», по мнению поклонников.
Певица Маша Распутина настолько увлекается пластическими операциями, что многие фанаты не помнят ее с натуральной красотой. Также Елена Проклова в свое время изменила форму губ, что возмутило наблюдательных зрителей и коллег, хотя актрису кино ее изменения вовсе не смущают и она довольна собой.