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ТОП-5 звезд, которые пострадали от неудачной пластической операции

Голливудские и отечественные звезды шоу-бизнеса нередко прибегают к пластической хирургии для сохранения молодости и красоты. Однако некоторые известные женщины только пострадали от многочисленных операций и преобразились до неузнаваемости.
ТОП-5 звезд, которые пострадали от неудачной пластической операции

39-летняя Мария Малиновская хотела исправить форму верхней в губы, а в результате только усугубила ситуацию. Модель и телеведущая старается скрыть недостатки с помощью профессионального макияжа, однако поклонники отмечают, что «косметика не сильно помогает».

Героиня легендарной кинокартины «Москва слезам не верит» Вера Алентова прибегла к пластическим операциям еще в 90-е годы прошлого века. Молодую актрису не устраивал только овал ее лица, однако после первого пластического вмешательства она не остановилась и продолжила «улучшать» себя.

Бывшая «Мисс Вселенная» и популярная телеведущая Оксана Фёдорова всегда привлекала внимание своей естественной красотой. Однако модель решила, что ей необходимо откорректировать форму носа и губ, что «испортило ее внешность», по мнению поклонников.

Певица Маша Распутина настолько увлекается пластическими операциями, что многие фанаты не помнят ее с натуральной красотой. Также Елена Проклова в свое время изменила форму губ, что возмутило наблюдательных зрителей и коллег, хотя актрису кино ее изменения вовсе не смущают и она довольна собой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:03

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