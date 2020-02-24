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Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в Индию

Президент США Дональд Трамп прибыл со своим первым в должности главы Белого дома официальным визитом в Индию. Такие данные приводятся в публикации индийского агентства Indian Express.

Сообщается, что визит в Нью Дели стал первым для Дональда Трампа за все время нахождения на посту президента США. В этой поездке его сопровождали дочь Иванка с супругом Джаредом Кушнером, супруга Мелания Трамп, а также ряд высокопоставленных чиновников из администрации. В планах рабочей поездки посещение лидером США знаменитого индийского памятника Тадж-Махала, однако перед этим ему вместе с Нарендрой Моди предстоит выступить на митинге, который будет проведен в родном для главы правительства Индии – городе под названием Ахмедабад. По некоторым данным, участниками этого мероприятия могут стать более 100 тысяч человек – именно такое количество людей может вместить одна из самых крупных спортивных арен страны, на которой и планируется провести митинг. Не обойдется и без рабочих встреч и консультаций на высшем и экспертном уровнях.

Стоит также напомнить, что первая официальная встреча Нарендры Моди и Дональда Трампа прошла годом ранее, когда индийский премьер побывал с визитом в США. В рамках этого визита Моди вместе с Трампом выступили на митинге, участниками которого стали тысячи граждан Соединенных Штатов, ранее эмигрировавших в страну из Индии.

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Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:28

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