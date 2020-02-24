В Renault официально представили новый Twingo ZE
Когда эксперты Renault проектировали модель Twingo, они учли появление полностью электрической версии. Недавно французская компания официально представила новый электрокар ZE.
Хотя Twingo ZE является электрическим вариантом компактного хэтчбека Twingo, это не значит, что бензиновые эквиваленты исчезнут из продажи, как наблюдалось в случае с Seat Mii и Skoda Citigo. В то же время, новая комплектация улучшает серию не с тем же двигателем, что и Smart Forfour EQ. В то время, как аккумулятор Forfour содержит 17,6 кВт-ч, Twingo ZE с её батареей на 22 кВт-ч предоставляет водителю длительный пробег на 180 км. В случае эксплуатации эко-режима эта дальность увеличивается до 215 км.
Что касается двигателей, то здесь особых отличий от Smart Forfour не наблюдается. Электромотор дает все ту же мощность в 82 л. с. и 160 Нм к. м. Это позволяет автомобилю достичь первой сотни километров за 12 секунд при разгоне в 135 км/ч. Максимум нагрузки достигает 3,6 кВт-ч, потому АКБ с зарядным устройством на 7,4 кВт- ч требуется до 3 часов для полного восстановления. В плане дизайна также были минимальные перемены: они затронули форм-фактор задней части, синюю отделку решетки радиатора и ступицы в колесах.
Хотя Twingo ZE является электрическим вариантом компактного хэтчбека Twingo, это не значит, что бензиновые эквиваленты исчезнут из продажи, как наблюдалось в случае с Seat Mii и Skoda Citigo. В то же время, новая комплектация улучшает серию не с тем же двигателем, что и Smart Forfour EQ. В то время, как аккумулятор Forfour содержит 17,6 кВт-ч, Twingo ZE с её батареей на 22 кВт-ч предоставляет водителю длительный пробег на 180 км. В случае эксплуатации эко-режима эта дальность увеличивается до 215 км.
Что касается двигателей, то здесь особых отличий от Smart Forfour не наблюдается. Электромотор дает все ту же мощность в 82 л. с. и 160 Нм к. м. Это позволяет автомобилю достичь первой сотни километров за 12 секунд при разгоне в 135 км/ч. Максимум нагрузки достигает 3,6 кВт-ч, потому АКБ с зарядным устройством на 7,4 кВт- ч требуется до 3 часов для полного восстановления. В плане дизайна также были минимальные перемены: они затронули форм-фактор задней части, синюю отделку решетки радиатора и ступицы в колесах.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:20