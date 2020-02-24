В Renault официально представили новый Twingo ZE





Хотя Twingo ZE является электрическим вариантом компактного хэтчбека Twingo, это не значит, что бензиновые эквиваленты исчезнут из продажи, как наблюдалось в случае с Seat Mii и Skoda Citigo. В то же время, новая комплектация улучшает серию не с тем же двигателем, что и Smart Forfour EQ. В то время, как аккумулятор Forfour содержит 17,6 кВт-ч, Twingo ZE с её батареей на 22 кВт-ч предоставляет водителю длительный пробег на 180 км. В случае эксплуатации эко-режима эта дальность увеличивается до 215 км.Что касается двигателей, то здесь особых отличий от Smart Forfour не наблюдается. Электромотор дает все ту же мощность в 82 л. с. и 160 Нм к. м. Это позволяет автомобилю достичь первой сотни километров за 12 секунд при разгоне в 135 км/ч. Максимум нагрузки достигает 3,6 кВт-ч, потому АКБ с зарядным устройством на 7,4 кВт- ч требуется до 3 часов для полного восстановления. В плане дизайна также были минимальные перемены: они затронули форм-фактор задней части, синюю отделку решетки радиатора и ступицы в колесах.