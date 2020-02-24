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Супруга Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала стройную фигуру на пятый день после родов

Супруга Джигана Оксана Самойлова удивила поклонников своим внешним видом на 5-й день после рождения сына. Блогер опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, на которой продемонстрировала стройную фигуру и хорошее самочувствие, несмотря на перенесенную операцию.
Супруга Джигана Оксана Самойлова продемонстрировала стройную фигуру на пятый день после родов

В своей записи жена популярного рэп-исполнителя и мама четырех детей призналась, что сама не до конца понимает, как ей удалось так быстро восстановить свою физическую форму. Она поделилась, что «предыдущие три раза, к пятому дню» она уже была «на ногах», но ей было «страшно даже чихнуть», а сейчас она «стоит на ногах с прямой спиной со второго дня».

Оксана Самойлова предполагает, что, возможно, ее организм «адаптировался» или хорошее влияние оказал благоприятный климат Майами и ее положительный настрой. Подписчики Сети оставили многочисленные комплименты и поздравления в комментариях под недавней фотографией. По словам некоторых поклонниц с чувством юмора, иметь «такую фигуру после родов – незаконно».

Напоследок, многодетная мама написала, что хотя врачи разрешили ей беременеть в пятый раз, она «пока пас».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:00

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