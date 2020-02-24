Участница «Дом-2» Саша Черно попросила миллион рублей для сестры





Татьяна Черно снова появилась на площадки телепроекта. Она пришла в гости к сестре Александре и её мужу Иосифу Оганесяну. Сразу после того, как девушка появлялась на телестройке в сентябре 2019 года, в социальных сетях её буквально накрыла волна негатива. Вот и сейчас девушку, который только 17 лет, буквально атаковали недоброжелатели. Подписчики прокомментировали её внешность, объемы, а также упрекали в том, что она выглядит старше своих лет. Но больше всего люди комментировали её улыбку. У Татьяны есть небольшие проблемы с зубами и в соцсетях постоянно указывают на это ей и её старшей сестре. Сёстры оригинальном методом решили прекратить поток негатива. Так как на исправление улыбки понадобится миллион рублей, они решили попросить денег у подписчиков.Высказывания сестер мгновенно разлетелись по интернету. Если одни подписчики считают, что Александра не должна нести ответственность за младшую сестру, то другие обвиняют в отсутствии желания помочь. Комментаторы соглашаются в одном, подобные проблемы можно вылечить и без такой кучи денег.