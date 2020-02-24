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Названы причины развития рака простаты

Рак простаты развивается в те моменты, когда клетки тканей предстательной железы переходят в стадию неконтролируемого роста. По словам специалистов, это сопровождается рядом осложнений, прежде всего, из-за аномального увеличения размеров пораженного органа. Ученые назвали ряд причин, которые способствуют развитию рака простаты.
Названы причины развития рака простаты

По данным ВОЗ, данный тип онкологического заболевания является вторым в мире по распространенности среди мужчин. Возникает он при бесконтрольном размножении аномальных клеток, которые не умирают и не заменяются здоровыми. Произойти подобное, утверждают ученые, может из-за дефектов в строении ДНК, которые человек унаследовал или приобрел под воздействием внешних факторов. Причем, в число внешних факторов, способных спровоцировать процесс развития заболевания, входит курение и воздействие радиационного фона. Кроме того, в группе риска мужчины в возрасте более 56 лет. Специалисты до сих пор не имеют точной уверенности в этом факторе, однако, как свидетельствует собранная ранее статистика, примерно 90% онкологических заболеваний предстательной железы диагностируется именно у этой возрастной группы.

Разумеется, не менее важной эксперты считают и наследственность. По их утверждению, значение наследственного риска рака простаты может достигать отметки в 60%. Иными словами, если в семье был человек с подобным заболеванием, у 6 из 10 его потомков мужского рода заболевание может повториться.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:51

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