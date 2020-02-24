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Компания Geely официально заявила о старте продаж кроссовера Geely Icon

Компания «Geely Automobile Holdings Limited» официально заявила о старте продаж кроссовера Geely Icon. Новая модель городского внедорожника уже доступна на территории Китая в восьми комплектациях. В России поступление оригинальных автомобилей ожидается не ранее 2021 года.
Компания Geely официально заявила о старте продаж кроссовера Geely Icon

Анонс кроссовера Geely Icon состоялся в ноябре 2019 года в рамках выставки «Auto Motor» в Гуанчжоу. Внешний дизайн новинки покорил ценителей модернизированной техники лаконичными элементами кузова и двойной оптикой с ДХО светодиодами и основными блоками фар Интерьер салона ни чем не уступает внешним характеристикам. Строгие геометрические линии и контрастные цвета подчеркивают оригинальность и внушительность технических параметров. Функциональные дисплеи, оснащенные сенсорными датчиками Холла, выполняют роль панели управления с возможностью реагирования на голосовые задачи. Кроме того, владелец авто сможет просматривать видеоконтент, подключаться к сети Интернет и устанавливать мессенджеры в медиа-систему кроссовера.

Модель Geely Icon разработана на базе платформы BMA компании Volvo. Двигатель переднеприводного авто имеет объем на 1,5 литров с отдачей 177 л. с. Размеры новинки тоже достаточно внушительные, так как только его длина достигает почти четыре с половиной метра. Geely Icon порадует покупателей техническим функционалом, который включает в себя интеллектуальный круиз контроль и запуск мотора с кнопки, ублегчающий управление.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:17

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