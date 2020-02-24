Режим многозадачности iPhone 11 Pro Max с еще не вышедшей iOS 14 показали на видео





Опубликованный сетевыми источниками видеоролик показывает раннюю тестовую сборку новой версии операционной системы то Apple. При этом отмечается, что речь идет не о фейке или модификации взломанной системы прежних версией. Отдельное внимание на видео уделено измененной функции многозадачности, работать с которой стало быстрее и удобней. Всего же на дисплее размещается сразу 4 миниатюры приложений в один и тот же момент, а доступ к остальным можно получить через пролистывание самого меню. Если судить по этому видео, отдельные приложения данная функция позволяет «закрепить», защитив их от случайного закрытия.Кроме того, на том же видео показано, что в настройках пользователь может выбирать между четырьмя основными режимами, при которых визуально расположение иконок запущенных приложений располагаются по-разному.