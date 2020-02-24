Режим многозадачности iPhone 11 Pro Max с еще не вышедшей iOS 14 показали на видео
Американская корпорация Apple планирует представить новую версию фирменной мобильной платформы iOS 14 лишь в рамках международной конференции для разработчиков, которая пройдет в июне 2020 года. Как бы там ни было, но в Сети уже опубликованы первые фото и видео, демонстрирующие многозадачность в работе новой версии платформы, установленной на iPhone 11 Pro Max.
Опубликованный сетевыми источниками видеоролик показывает раннюю тестовую сборку новой версии операционной системы то Apple. При этом отмечается, что речь идет не о фейке или модификации взломанной системы прежних версией. Отдельное внимание на видео уделено измененной функции многозадачности, работать с которой стало быстрее и удобней. Всего же на дисплее размещается сразу 4 миниатюры приложений в один и тот же момент, а доступ к остальным можно получить через пролистывание самого меню. Если судить по этому видео, отдельные приложения данная функция позволяет «закрепить», защитив их от случайного закрытия.
Кроме того, на том же видео показано, что в настройках пользователь может выбирать между четырьмя основными режимами, при которых визуально расположение иконок запущенных приложений располагаются по-разному.
Опубликованный сетевыми источниками видеоролик показывает раннюю тестовую сборку новой версии операционной системы то Apple. При этом отмечается, что речь идет не о фейке или модификации взломанной системы прежних версией. Отдельное внимание на видео уделено измененной функции многозадачности, работать с которой стало быстрее и удобней. Всего же на дисплее размещается сразу 4 миниатюры приложений в один и тот же момент, а доступ к остальным можно получить через пролистывание самого меню. Если судить по этому видео, отдельные приложения данная функция позволяет «закрепить», защитив их от случайного закрытия.
Кроме того, на том же видео показано, что в настройках пользователь может выбирать между четырьмя основными режимами, при которых визуально расположение иконок запущенных приложений располагаются по-разному.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:08