Олег Газманов презентовал новый клип "Отбой"

Олег Газманов несколько дней подряд интриговал своих подписчиков, публикуя кадры со съемок нового клипа. Сегодня исполнитель разместил несколько фотографий и видео, на которых он танцует в костюме. В комментарии известный музыкант написал, что он отменяет понедельники и объявляет старт позитивного клипа на свою песню "Отбой". Также Олег Газманов попросил поклонников высказать свое честное мнение о просмотренном ролике и поставить лайки, если оно понравилось.Пользователи Сети отреагировали моментально. Многие отметили, что исполнитель очень активный и спортивный. Также фанаты назвали клип Олега Газманова "мегапозитивным" и "супер-классным", отметив, что песня "Отбой" уже успела стать их любимой. Они поздравили певца, пожелав ему не останавливаться и двигаться только вперед. За несколько минут публикацию известного музыканта в Instagram просмотрели более 1 500 пользователей интернета.