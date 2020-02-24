Олег Газманов презентовал новый клип "Отбой"
Олег Газманов презентовал в социальной сети Instagram новый клип. Видео было снято на песню знаменитого певца под названием "Отбой".
Олег Газманов несколько дней подряд интриговал своих подписчиков, публикуя кадры со съемок нового клипа. Сегодня исполнитель разместил несколько фотографий и видео, на которых он танцует в костюме. В комментарии известный музыкант написал, что он отменяет понедельники и объявляет старт позитивного клипа на свою песню "Отбой". Также Олег Газманов попросил поклонников высказать свое честное мнение о просмотренном ролике и поставить лайки, если оно понравилось.
Пользователи Сети отреагировали моментально. Многие отметили, что исполнитель очень активный и спортивный. Также фанаты назвали клип Олега Газманова "мегапозитивным" и "супер-классным", отметив, что песня "Отбой" уже успела стать их любимой. Они поздравили певца, пожелав ему не останавливаться и двигаться только вперед. За несколько минут публикацию известного музыканта в Instagram просмотрели более 1 500 пользователей интернета.
Олег Газманов несколько дней подряд интриговал своих подписчиков, публикуя кадры со съемок нового клипа. Сегодня исполнитель разместил несколько фотографий и видео, на которых он танцует в костюме. В комментарии известный музыкант написал, что он отменяет понедельники и объявляет старт позитивного клипа на свою песню "Отбой". Также Олег Газманов попросил поклонников высказать свое честное мнение о просмотренном ролике и поставить лайки, если оно понравилось.
Пользователи Сети отреагировали моментально. Многие отметили, что исполнитель очень активный и спортивный. Также фанаты назвали клип Олега Газманова "мегапозитивным" и "супер-классным", отметив, что песня "Отбой" уже успела стать их любимой. Они поздравили певца, пожелав ему не останавливаться и двигаться только вперед. За несколько минут публикацию известного музыканта в Instagram просмотрели более 1 500 пользователей интернета.