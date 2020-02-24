«Много фотошопа»: Монику Беллуччи раскритиковали в Сети за слишком обработанные фото

На этих снимках 55-летняя Моника Беллуччи предстала перед публикой со стильной короткой стрижкой, которая фактически превратила ее в молодую девушку. Эти фото произвели настоящий фурор среди подписчиков актрисы и на официальной страничке издания в Instagram. Многие фанаты признаются, что до сих пор не верят своим глазам и хвалят Беллуччи за способность так молодо и соблазнительно выглядеть в свои годы. Актрису даже поставили в пример остальным женщинам.Вот только ситуация получилась не настолько однозначной. Дело в том, что в сообществах поклонников артистки в ее адрес звучит преимущественно критика. Скептики отмечают, что на снимках слишком «много фотошопа», кроме того, они интересуются, куда подевались морщины с лица знаменитости, которые на прежних фотографиях все-таки присутствовали. «Она, конечно же, богиня, но зачем так старательно превращать ее в 20-летнюю девочку», - возмущаются фанаты.