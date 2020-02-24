В Челябинске поздно вечером пропал 30-летний мужчина
В Челябинске 21 феврале поздно вечером пропал 30-летний мужчина. Его жена сообщила об этом в одной из социальных сетей.
Супруга пропавшего рассказала, что он вышел из дома поздно вечером в магазин за детской смесью. Пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области подтверждается обращение женщины о пропаже супруга, которое зарегистрировали правоохранительные органы. К поиску пропавшего уже подключены работники УМВД и волонтеры «Легион- СПАС». На данный момент проводится доследственная проверка.
Супруга пропавшего рассказала, что он вышел из дома поздно вечером в магазин за детской смесью. Пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области подтверждается обращение женщины о пропаже супруга, которое зарегистрировали правоохранительные органы. К поиску пропавшего уже подключены работники УМВД и волонтеры «Легион- СПАС». На данный момент проводится доследственная проверка.
Происшествия
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:55