«Горите в аду!»: Наталья Рудова выругалась в адрес тех, кто раздает ее номер без разрешения
Известная российская модель и актриса Наталья Рудова довольно резко высказалась в адрес неизвестных из своего близкого окружения. Такую реакцию знаменитости вызвал тот факт, что кто-то из ее знакомых раздает ее контактный номер, не спросив на то разрешения.
Возмущенная артистка опубликовала в связи с этим гневный пост на своей страничке в социальной сети Instagram. Судя по всему, произошедшее довольно сильно разозлило Рудову, поскольку в выражениях модель не стеснялась, позволив себе в том числе и нецензурную брань. Наталья Рудова опубликовала фото моря, на котором позирует в элегантном черном мини, однако ее подпись к этому посту заставила многих подписчиков удивиться. «Здесь должен был быть какой-нибудь романтический пост. Но сейчас у меня всего один вопрос. Кто из моего окружения раздает мой номер без спроса каким-то левым людям. Горите в аду!» - гласит подпись актрисы под этой публикацией.
Многие подписчики знаменитости поддержали ее гнев. Более того, в комментариях отметилась и певица Елена Темникова, отметившая, что у них с Рудовой, вероятнее всего, есть общий нехороший знакомый, раздающий номера без спроса.
Возмущенная артистка опубликовала в связи с этим гневный пост на своей страничке в социальной сети Instagram. Судя по всему, произошедшее довольно сильно разозлило Рудову, поскольку в выражениях модель не стеснялась, позволив себе в том числе и нецензурную брань. Наталья Рудова опубликовала фото моря, на котором позирует в элегантном черном мини, однако ее подпись к этому посту заставила многих подписчиков удивиться. «Здесь должен был быть какой-нибудь романтический пост. Но сейчас у меня всего один вопрос. Кто из моего окружения раздает мой номер без спроса каким-то левым людям. Горите в аду!» - гласит подпись актрисы под этой публикацией.
Многие подписчики знаменитости поддержали ее гнев. Более того, в комментариях отметилась и певица Елена Темникова, отметившая, что у них с Рудовой, вероятнее всего, есть общий нехороший знакомый, раздающий номера без спроса.