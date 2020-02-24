АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

«Горите в аду!»: Наталья Рудова выругалась в адрес тех, кто раздает ее номер без разрешения

Известная российская модель и актриса Наталья Рудова довольно резко высказалась в адрес неизвестных из своего близкого окружения. Такую реакцию знаменитости вызвал тот факт, что кто-то из ее знакомых раздает ее контактный номер, не спросив на то разрешения.
«Горите в аду!»: Наталья Рудова выругалась в адрес тех, кто раздает ее номер без разрешения

Возмущенная артистка опубликовала в связи с этим гневный пост на своей страничке в социальной сети Instagram. Судя по всему, произошедшее довольно сильно разозлило Рудову, поскольку в выражениях модель не стеснялась, позволив себе в том числе и нецензурную брань. Наталья Рудова опубликовала фото моря, на котором позирует в элегантном черном мини, однако ее подпись к этому посту заставила многих подписчиков удивиться. «Здесь должен был быть какой-нибудь романтический пост. Но сейчас у меня всего один вопрос. Кто из моего окружения раздает мой номер без спроса каким-то левым людям. Горите в аду!» - гласит подпись актрисы под этой публикацией.

Многие подписчики знаменитости поддержали ее гнев. Более того, в комментариях отметилась и певица Елена Темникова, отметившая, что у них с Рудовой, вероятнее всего, есть общий нехороший знакомый, раздающий номера без спроса.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Челябинске поздно вечером пропал 30-летний…
Ученые назвали оптимальное количество молока, которое можно употреблять…
Лера Кудрявцева показала, как её годовалая дочка "учится…
Компания Datsun изменила стоимость модели mi-DO 2020 года в…
Лариса Копенкина рада новому роману Прохора…
«Горите в аду!»: Наталья Рудова выругалась в адрес тех, кто раздает ее номер без…
Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как правильно есть блины на…
В Краснодаре погиб мужчина после падения с 13 этажа жилого…
Модернизированные минитракторы «Митракс» покоряют российский…
Будущий смартфон Vivo APEX 2020 будет заряжаться до 50% за 5…
Сергей Соседов заявил, что Светлана Лобода была наставницей дочери Алсу только ради…
Во время пожара в Пензенской области погибли два…
Эксперты рассказали, сколько стоили автомобили в СССР при пересчете на нынешние…
О молодости звезд "Дом-2" Бузовой и Собчак рассказал Юрий…
В Сирии турецкий танк лишился башни после удара российской…
Владимир Пресняков показал архивное фото молодой…
Ученые из Австралии произвели гибкие солнечные…
Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце: "Мы всегда будем родными друг другу…
Житель Санкт-Петербурга пострадал от колотого ранения своей…
Дональд Трамп сорвал роды жены лидера группы «Uma2rmaH» Владимира Кристовского в…
До конца апреля Минобороны РФ заключит контракт на первые…
Жена экс-участника «Дом-2» Андрея Чуева, страдающего бесплодием,…
Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Пришла к тому, что надо законно расторгать…
Наталья Варлей о своей жизни: «Три брака, 2 сына, 14 кошек и ни одного «женского…
Игорь Николаев поделился снимком без…
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
Корабли ЧФ РФ ведут наблюдение за американским эсминцем в акватории…
«Нечто особенное»: Ники Минаж намекнула на…
Просмотреть все новости