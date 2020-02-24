Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как правильно есть блины на Масленицу





Врач отметила, что лучше всего блины есть на завтрак, заменив ими кашу и хлеб. Лучший вариант для соленой начинки – белковые продукты, например, творог, моцарелла или нежирная рыба. А для десерта подойдут орехи, фруктовые наполнители и джемы.Также блины могут быть в качестве полноценного обеда, однако гастроэнтеролог предостерегла от комбинации мучного изделия с жирными продуктами. Она объяснила, что ингредиенты с высоким содержанием жира могут спровоцировать обострение панкреатита и холецистита.Нурия Дианова не рекомендует употреблять блины на ужин, поскольку они могут задерживать воду в организме, вследствие чего на следующий день возникнет характерная отечность. Более того, жареный продукт слишком нагружает органы пищеварительного тракта, что влечет негативные последствия плохого переваривания, как тяжесть в желудке и дискомфорт в кишечнике.