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Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как правильно есть блины на Масленицу

Гастроэнтеролог Нурия Дианова в эфире телепрограммы на «Пятом канале» сообщила, что не стоит отказываться от блинов в праздник Масленицы. Она поделилась рекомендациями о том, как правильно есть традиционное славянское блюдо, чтобы не навредить здоровью и фигуре.
Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как правильно есть блины на Масленицу

Врач отметила, что лучше всего блины есть на завтрак, заменив ими кашу и хлеб. Лучший вариант для соленой начинки – белковые продукты, например, творог, моцарелла или нежирная рыба. А для десерта подойдут орехи, фруктовые наполнители и джемы.

Также блины могут быть в качестве полноценного обеда, однако гастроэнтеролог предостерегла от комбинации мучного изделия с жирными продуктами. Она объяснила, что ингредиенты с высоким содержанием жира могут спровоцировать обострение панкреатита и холецистита.

Нурия Дианова не рекомендует употреблять блины на ужин, поскольку они могут задерживать воду в организме, вследствие чего на следующий день возникнет характерная отечность. Более того, жареный продукт слишком нагружает органы пищеварительного тракта, что влечет негативные последствия плохого переваривания, как тяжесть в желудке и дискомфорт в кишечнике.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:18

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