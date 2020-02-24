Компания Datsun изменила стоимость модели mi-DO 2020 года в России





Эксперты аналитического центра «Автостат» провели оценку стоимости новых автомобилей на отечественном рынке. Оказалось, что линейка mi-DO от бренда Datsun изменилась в цене в зависимости от комплектации. К примеру, самый дешевый вариант Access на сегодняшний день можно приобрести за 557 тысяч рублей. А вот покупка наиболее эксклюзивного Dream II обойдется российскому клиенту в 709 тысяч рублей. Таким образом стоимость обеих моделей увеличилась на 6 тысяч рублей по сравнению с 2019 годом.В целом, почти все модификации Datsun подорожали в той или иной мере на 9-13 тысяч рублей. Подобное решение специалисты называют необычным, учитывая недавний выход в продажу обновленного Datsun on-DO с ценником в 500 тысяч рублей. В то же время, комплектация Trust II получила множество нововведений: защитные молдинги цвета кузова на дверях, комплект Black SW с черной расцветкой дверных ручек, вставок в салоне, легкосплавных дисков и шильдиков Black SW.