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Модернизированные минитракторы «Митракс» покоряют российский рынок

Министракторы «Митракс» серии Т150 и Т100, которые впервые появились на рынке в 2019 году, уже сейчас проходят модернизацию, в результате которой мощность их силовых установок возрастет более чем на четверть. При этом, данные модели уже сумели успешно покорить российский рынок.

В рамках новой модернизации обе модели минитракторов также получили двухконтурную внешнюю гидравлическую систему, что сделает их еще более популярными среди покупателей. Этот элемент очень важен, поскольку позволяет добиться существенного снижения показателей расхода топлива. Кроме всего прочего, данное новшество служит для разделения гидравлического потока на движение и активную навеску. Сейчас минитракторы «Митракс» получили большое распространение в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве страны, кроме того, они весьма популярны в футбольных клубах и службах стадионов.

Стоит отметить, что в нынешнем году производитель также планирует вывести на рынок еще одну модель – «Митракс» 4х4. Компания продолжает работать над развитием модельного ряда компактной спецтехники, расширяя его в том числе за счет создания минипогрузчиков. Сегодня эти машины считаются самым выгодным решением из всех представленных на рынке техники подобного класса.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:06

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