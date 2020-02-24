В Краснодаре погиб мужчина после падения с 13 этажа жилого дома
Пресс-служба следственного комитета РФ сообщила о смерти 39-летнего мужчины, упавшего с 13 этажа жилого дома в городе Краснодар. На данный момент обстоятельства инцидента устанавливаются правоохранительными органами.
23 февраля около трех часов дня с 13 этажа жилого дома в Краснодарском крае упал мужчина и скончался на месте от многочисленных травм. По факту гибели 39-летнего гражданина организовано доследственная проверка для выяснения обстоятельств инцидента. Сотрудники следственного комитета сообщили, что судебно-медицинская экспертиза уже назначена и окончательное процессуальное решение будет принято после расследования дела.
Ранее сообщалось, что в тот же день, 23 февраля, в Санкт-Петербурге пострадал мужчина от колотого ножевого ранения своей сожительницы. На данный момент заведено уголовное дело.
23 февраля около трех часов дня с 13 этажа жилого дома в Краснодарском крае упал мужчина и скончался на месте от многочисленных травм. По факту гибели 39-летнего гражданина организовано доследственная проверка для выяснения обстоятельств инцидента. Сотрудники следственного комитета сообщили, что судебно-медицинская экспертиза уже назначена и окончательное процессуальное решение будет принято после расследования дела.
Ранее сообщалось, что в тот же день, 23 февраля, в Санкт-Петербурге пострадал мужчина от колотого ножевого ранения своей сожительницы. На данный момент заведено уголовное дело.
Происшествия
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:11