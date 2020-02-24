Во время пожара в Пензенской области погибли два человека





Согласно сообщению пресс-службы управления МЧС по Пензенской области, пожар произошел в частном одноэтажном деревянном жилом доме общей площадью 80 квадратных метров, он был построен из дерева, покрыт железом, имел центральное электроснабжение и отапливался печкой на дровах. Прибыв на место происшествия ,первое пожарно-спасательное подразделение обнаружило открытый огонь и большое количество дыма внутри помещения.По данным пресс-службы, пострадавшими оказались 2 человека: мужчина 1955 года и женщина 1975 года рождения. Также два человека погибли: женщина 1975 года и мужчина 1982 года. К тушению пожара привлекали 8 единиц техники и 21 спасателя, в том числе от МЧС России – 5 человек и 2 единицы техники. По факту произошедшего совершается проверка для установления причины возгорания.