Сергей Соседов заявил, что Светлана Лобода была наставницей дочери Алсу только ради гонорара





Недавно певица Алсу впервые прокомментировала скандал, связанный с ее дочерью Микеллой Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Знаменитость опровергла слова Светланы Лободы о том, что после окончания музыкального конкурса та общалась со своей подопечной и поддерживала ее. Также Алсу добавила, что ее коллега по сцене поддерживала связь с другими конкурсантами шоу.Сергей Соседов решил высказать свое мнение по поводу данной ситуации и рассказал, что Светлана Лобода получила большой гонорар за участие в шоу «Голос. Дети». Он добавил, что знаменитая певица только выполняет роль наставника и в дальнейшем не обязана общаться со своими подопечными. По мнению музыкального критика, Светлана Лобода просто не могла сказать, что не поддерживает связь с Микеллой Абрамовой, поскольку это было не приемлемо для наставника.