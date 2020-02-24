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Сергей Соседов заявил, что Светлана Лобода была наставницей дочери Алсу только ради гонорара

Сергей Соседов рассказал, что известная певица Светлана Лобода играла роль наставницы дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети» только ради гонорара. Музыкальный критик заявляет, что не стоит удивляться такому поведению артистки, потому что все это ради шоу, и они не должны опекаться подопечными в дальнейшем.
Сергей Соседов заявил, что Светлана Лобода была наставницей дочери Алсу только ради гонорара

Недавно певица Алсу впервые прокомментировала скандал, связанный с ее дочерью Микеллой Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Знаменитость опровергла слова Светланы Лободы о том, что после окончания музыкального конкурса та общалась со своей подопечной и поддерживала ее. Также Алсу добавила, что ее коллега по сцене поддерживала связь с другими конкурсантами шоу.

Сергей Соседов решил высказать свое мнение по поводу данной ситуации и рассказал, что Светлана Лобода получила большой гонорар за участие в шоу «Голос. Дети». Он добавил, что знаменитая певица только выполняет роль наставника и в дальнейшем не обязана общаться со своими подопечными. По мнению музыкального критика, Светлана Лобода просто не могла сказать, что не поддерживает связь с Микеллой Абрамовой, поскольку это было не приемлемо для наставника.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:50

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