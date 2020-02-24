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Будущий смартфон Vivo APEX 2020 будет заряжаться до 50% за 5 минут

Смартфон Vivo APEX 2020 должны были представить на Mobile World Congress 2020, но выставку впоследствии отменили. Бренд решил подогреть интерес покупателей новыми тизерами и информацией о том, что гаджет будет заряжаться до 50% за 5 минут.

Предстоящий Vivo APEX 2020 является не только первым смартфоном с подэкранным объективом, но и обладающим частотой обновления 120 Гц. Фанаты китайского бренда с нетерпением ждали официальной презентации инновационного устройства, которую отложили на несколько дней. Недавно представители компании опубликовали два постера с изображением гаджета, которые также содержали несколько спецификаций. К примеру, быстрая зарядка Super FlashCharge мощностью 120 Вт позволит Vivo APEX 2020 восстановить заряд аккумулятора на 4000 мА•ч с 0% до 50% всего за 5 минут.

На втором тизере видно, что телефон оснастили круглым блоком основной камеры, который содержит два датчика. Кроме того, верхняя часть корпуса указывает на наличие перископного зума. Линейка APEX берет свое начало еще в 2018 году, когда был представлен продукт с выдвижной передней камерой, которая в модели 2019 года была лишена разъемов. Следующее поколение смартфона должно не только избавиться от физических кнопок, но и получить дисплей с форм-фактором "водопада".

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:58

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