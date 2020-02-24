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Эксперты рассказали, сколько стоили автомобили в СССР при пересчете на нынешние деньги

Эксперты решили выяснить, что можно было бы сейчас приобрести на те средства, которые гражданам СССР приходилось выкладывать за покупку нового автомобиля. Для этого они привязали стоимости золота в разные периоды времени и назвали сумму, которые можно было бы потратить на покупку автомобиля тех лет.
Эксперты рассказали, сколько стоили автомобили в СССР при пересчете на нынешние деньги

К примеру, популярная в народе «Копейка» (ВАЗ-2101) стоила в СССР 5620 рублей. В пересчете на нынешние деньги это эквивалентно примерно 1,257 миллионам рублей. Сейчас за эту сумму можно стать обладателем начальной комплектации Skoda Octavia или даже приобрести одну из топовых комплектаций южнокорейского Hyundai Solaris. А вот за знаменитый «ушастый Запорожец» (ЗАЗ-966) советскому гражданину приходилось заплатить 3000 рублей. В нынешних реалиях эта сумма превращается в 670 000 рублей, за которые вполне можно обзавестись топовой комплектацией Lada Granta или базовой комплектацией Lada Vesta. При желании, уверены специалисты, можно даже уложить в эту сумму покупку Dacia Logan.

Не менее популярным автомобилем советского периода был «Москвич-412» с ценником в 4936 рублей. В российских рублях XXI века эта сумма превращается в 1,1 миллиона, что позволяет обзавестись самой дорогой комплектацией Lada Vesta Sport или даже попробовать стать владельцем неплохого по начинке компакта Kia Rio. В конце концов, в 1,1 миллиона рублей вполне укладывается покупка Skoda Rapid с оснащением на уровне выше среднего.

А вот один из самых дорогих советских автомобилей ГАЗ-21 «Волга» обходился советским гражданам в огромные по меркам тех времен деньги - 8500 рублей. В данном случае речь уже идет об 1 миллионе 900 тысячах рублей современной России, за которые граждане могут приобрести Hyundai Sonata или даже седан Toyota Camry с 2,5-литровым двигателем.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:40

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