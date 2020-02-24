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О молодости звезд "Дом-2" Бузовой и Собчак рассказал Юрий Дормидошин

Это сейчас имена ведущей Ксении Собчак и певицы Ольги Бузовой известны, вероятно, каждому русскому человеку. О том, как 20 лет назад они только начинали свое восхождение на вершину шоу-бизнеса, поведал бизнесмен из Санкт-Петербурга Юрий Дормидошин.


Юрий Дормидошин - легенда светского Санкт-Петербурга. Бизнесмена, который в прошлом году отпраздновал 75-летний юбилей и которого называют «самым модным дедом Питера», можно увидеть на всех значимых светских мероприятиях Северной столицы. Среди его друзей множество политиков и известных личностей. Его бизнес связан с арендой коммерческой недвижимости, а также антиквариатом и ресторанами.

Не удивляет тот факт, что многих современных личностей он помнит еще маленькими детьми. Ксению Собчак Юрий помнит ещё семилетней девочкой, которая приходила со своей мамой, ныне сенатором Людмилой Нарусовой, в его салон красоты. Дормидошин вспоминает, что уже в этом возрасте Собчак была непростым ребенком. Ксюша всем демонстрировала непростой характер и строила людей.

О молодости звезд "Дом-2" Бузовой и Собчак рассказал Юрий Дормидошин

Как рассказал Юрий Дормидошин, в юности Собчак любила дорого одеваться, но страдала отсутствием вкуса. Уверяет, что Ксения искала себе богатого любовника, чтобы быстрее выйти замуж. Вероятно, в Петербурге таковых не нашлось, поэтому Собчак переехала в Москву, где и стала известной деятельницей шоу-бизнеса.

Также он вспоминает Бузову, которая в то время недавно окончила школу и поступила Санкт-Петербургский университет, зарабатывая деньги официанткой.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:33

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