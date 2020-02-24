О молодости звезд "Дом-2" Бузовой и Собчак рассказал Юрий Дормидошин





Юрий Дормидошин - легенда светского Санкт-Петербурга. Бизнесмена, который в прошлом году отпраздновал 75-летний юбилей и которого называют «самым модным дедом Питера», можно увидеть на всех значимых светских мероприятиях Северной столицы. Среди его друзей множество политиков и известных личностей. Его бизнес связан с арендой коммерческой недвижимости, а также антиквариатом и ресторанами.Не удивляет тот факт, что многих современных личностей он помнит еще маленькими детьми. Ксению Собчак Юрий помнит ещё семилетней девочкой, которая приходила со своей мамой, ныне сенатором Людмилой Нарусовой, в его салон красоты. Дормидошин вспоминает, что уже в этом возрасте Собчак была непростым ребенком. Ксюша всем демонстрировала непростой характер и строила людей.Как рассказал Юрий Дормидошин, в юности Собчак любила дорого одеваться, но страдала отсутствием вкуса. Уверяет, что Ксения искала себе богатого любовника, чтобы быстрее выйти замуж. Вероятно, в Петербурге таковых не нашлось, поэтому Собчак переехала в Москву, где и стала известной деятельницей шоу-бизнеса.Также он вспоминает Бузову, которая в то время недавно окончила школу и поступила Санкт-Петербургский университет, зарабатывая деньги официанткой.